Sistemas migratorios en México y Centroamérica no se adaptan a necesidades actuales

Por otro lado, los países del Triángulo Norte han se han convertido no sólo en receptores de sus ciudadanos deportados desde EE.UU., sino también en lugares de tránsito. Aunque la mayoría de los migrantes provenientes de estos tres países permanecen en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, otros regresan a sus países de origen, en gran parte por medio de la deportación. Por tanto, “existe una necesidad latente de prestar servicios para apoyar su reintegración”, escribieron los autores del estudio.Los problemas de antaño afectarán no solo la próxima elección general en Honduras, sino también la estabilidad y el progreso en Centroamérica. Así lo determinaron, en un foro, expertos del Programa de Excelencia en Gobernanza y Seguridad, de la Universidad Internacional de la Florida. Informa, Alonso Castillo, Voz de América, Miami.

