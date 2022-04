SITRAMEDHYS se toma el Catarino Rivas por falta de pago

Advierten que no permitirán que se siga jugando con los empleados y endurecerán las medidas si no son atendidos, porque lo único que están solicitando son sus derechos.

Fredy Peraza, miembro del Sitramedhys dijo que no es justo que personal que ha estado en primera línea, no se le pague, a la vez que solicitó que se hagan las gestiones pertinentes a nivel central para que los trabajadores puedan tener su pago antes de Semana Santa.

