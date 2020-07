Taxistas protestan por cambio de propuesta del gobierno sobre pago de bono

En ese sentido, no están de acuerdo con esa nueva idea ya que los taxistas van a seguir endeudados porque los van a obligar a comprar con esos cupones en determinados negocios donde no se sabe si les van a incrementar el precio de los productos.

El presidente de la Ataxish, Víctor Aguilar, arguyó que “no están respetando lo que ya se habló, habíamos hablado de dinero en efectivo, los compañeros deben en las pulperías, deben el alquiler de la casa, ya los han corrido, los compañeros no están conformes porque ese no fue el trato que hicimos”.

You May Also Like