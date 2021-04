Temen hambruna en Nicaragua por crecida del río Coco fronterizo con Honduras

«En estos meses, como no llueve, ellos aprovechan para sembrar un poco cerca de la orilla, incluso lloviendo poco el río se mantenía, pero hubo una lluvia continua desde el sábado, domingo, lunes y martes, que trajo como consecuencia la crecida del río, no a niveles desbordantes, pero no es normal en verano, la pérdida es incalculable», explicó el padre.

