Tensa calma en el exterior de la cárcel de Ecuador tras la matanza de 68 reos

La madre del recluso añadió que estaba a la espera de la llegada del personal de criminalística. «Yo quiero que mis nietos vean a su padre, porque tienen ya cuatro años que no ven a su padre y esa es mi angustia y desesperación, que no me entienden. Tiene cinco hijos», agregó Maya.

«Mi hijo salió al patio» y luego hubo disparos, relató Maya, basada en datos proporcionados por otros reos. «Los amigos me avisaron (de la muerte), ayer 6:10 de la tarde. Ellos querían cogerlo para ayudarlo pero no los dejaban tocarlo, él estaba herido», agregó la mujer.

