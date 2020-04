“Tigre” Bonilla niega acusaciones de narcotráfico

“Me están mencionando con el abogado Tony Hernández, si él se dedicó a esa actividad, no lo puedo confirmar, si el departamento de Estado tiene esa declaración, tengo que ir a defenderme porque no puedo aceptar tanta persecución a acusaciones que no son ciertas”, dijo Bonilla en comunicación con noticieros Hoy Mismo.

