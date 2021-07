Transportistas dan compás de espera y suspenden paro programado

“En efecto no hay paro el día de mañana el grupo que tenía previsto hacer el paro, se va a presentar mañana a una reunión que ya estaba acordada con el ministro de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), Roberto Pineda; estará presente también el diputado Edgardo Martínez, presidente de la comisión de transporte del Congreso Nacional, así que no hay paro mañana”, remarcó.

You May Also Like