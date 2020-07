Transportistas exigen que no se les cobre este año la tasa única vehicular

“No tenemos de dónde pagar la tasa vehicular y no se ha cumplido tampoco con los pagos del bono prometido a nuestros compañeros, no se ha hecho ni un tan sólo pago y ya tenemos a los bancos cobrándonos porque han vencido los plazos, realmente es una situación bastante lamentable las que estamos pasando con sector transporte”, recalcó.

“Estamos solicitando al gobierno no cobrar la tasa única vehicular al sector transporte urbano e interurbano por las condiciones en las hemos estado sometidos el sector al no poder trabajar durante toda esta pandemia y hasta el día no sabemos cuándo podremos volver a reactivar el transporte”, arguyó el dirigente.

