Trasciende documento de la DEA que acusa a “El Tigre Bonilla” por conspirar para traficar droga

Estados Unidos ha solicitado el arresto de Calix Hernández del Gobierno de Honduras. 9 las cargas no fueron incautadas. miles de dólares en ingresos provenientes de la droga por su ayuda para asegurar el paso seguro de la cocaína de CW-3. que a su vez pagaron una parte de las ganancias de la droga a BONILLA VALLADARES y Hernández Alvarado. 14. Basado en mi revisión de documentos y mi conversaciones con otro ley aplicación oficiales y a testigo colaborador («CW-4»), 8 He aprendido lo siguiente, en esencia y en parte, con respecto a CW-4:

CC-3 le dijo a CW-2, en sustancia y en parte, que BONILLA VALLADARES mató a la Víctima-1 en nombre de Hernández Alvarado. 13. Basado en mi revisión de documentos y mi conversaciones con otro aplicación oficiales y a testigo colaborador («CW-3»), 6 He aprendido lo siguiente, en esencia y en parte, con respecto a CW-3: una. Desde en o alrededor de 2004 hasta e incluyendo en o alrededor de 2016, Hernández Alvarado, CW-3, y Mario José Calix Hernández – ex teniente de alcalde del municipio de Gracias, Lempira, en Honduras, que es otro miembro de esta drogadisparar más de un disparo, sin recarga manual, con una sola función del gatillo. 6 CW-3 se ha declarado culpable, en virtud de un acuerdo de cooperación, de delitos de tráfico de drogas, lavado de activos y armas, además de haber causado 18 asesinatos.

La información proporcionada por CW-2 ha sido corroborada en parte por, entre otras cosas, información de otros testigos. 5 Basado en mi entrenamiento y experiencia, sé que los rifles AK-47 y ciertos rifles AR-15 son armas de fuego capaces de 7 en particular para una organización hondureña de narcotráfico dirigida por dos individuos que no figuran como acusados en este documento (“CC-1” y “CC-2”) que trabajaron en sociedad con Hernández Alvarado para fabricar y distribuir cocaína.

You May Also Like