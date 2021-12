Tribunal de EEUU extradiará a Julian Assange

Durante el juicio del 27 y el 28 de octubre, el fiscal James Lewis, en representación de la Justicia estadounidense, garantizó que, de ser extraditado, el periodista no será sometido a «medidas administrativas especiales» (SAM, en inglés), como tener vetadas las visitas o la correspondencia, ni antes del juicio ni si fuera condenado, ni ingresaría en la cárcel ADX Florence – de súper máxima seguridad- en Colorado, a no ser que -matizó- posteriormente hiciera algo para merecerlo.

