Tropas rusas matan a periodista del NY Times

Las tropas rusas mataron al periodista estadounidense Brent Renaud y otro reportero resultó herido en un tiroteo ocurrido en Irpin, una localidad ubicada al oeste de Kiev, según informó la policía de la capital ucraniana en su página de Facebook. El asesinato también fue confirmado también en las redes sociales por el Parlamento del país, que muestra fotos de la víctima.

Los dos periodistas, Renaud y el reportero herido, fueron alcanzados por las balas mientras circulaban en coche con un civil ucraniano, que también fue herido, precisó a la agencia AFP Danylo Shapovalov, un médico voluntario de la defensa territorial de Ucrania que trató a las víctimas. La agencia, además, informa que un periodista destinado a Irpin vio el cuerpo de la víctima.

Renaud de 51 años fue colaborador de The New York Times hasta el año 2015, según informó el medio estadounidense en un comunicado, en el que además detalló que no estaba destinado por el medio para esta cobertura. “Estamos consternados por la noticia de su merte”, afirma The New York Times en el texto.