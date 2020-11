Trump pide paralizar recuento de votos

En este país, los votos populares no eligen directamente a un presidente y vicepresidente. Es el Colegio Electoral, una reliquia nefasta de los tiempos de los fundadores de esta nación quien lo hace. Se puede perder el voto popular, pero si se gana el Colegio Electoral, también ya la presidencia. Como lo logró, en 2016, Trump al vencer a su rival demócrata, la ex Secretaria de Estado, Hillary Clinton. Hay que ganar 270 lectores para ser presidente.

