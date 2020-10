Trump y Biden intercambian acusaciones en segundo debate presidencial

A diferencia del primer cruce entre los candidatos a la Casa Blanca, en esta oportunidad la noche transcurrió prácticamente sin interrupciones. Tanto el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como su contendor demócrata Joe Biden, intercambiaron numerosas acusaciones y visiones opuestas sobre el destino que depara a la potencia norteamericana si alguno de los dos sale electo presidente el próximo 3 de noviembre.

Donald Trump, insistió este jueves en que habrá una vacuna contra el covid-19 “en cuestión de semanas”, mientras que el candidato demócrata Joe Biden, advirtió que al país le espera “un invierno oscuro” por la pandemia, y alertó que su rival republicano “no tiene un plan claro”.

“Presidente, usted dijo que una vacuna podría estar lista en cuestión de semanas. Sin embargo, sus expertos han dicho que lo más pronto que puede estar lista es en 2021. E incluso en ese escenario la gente tiene que utilizar máscaras y practicar el distanciamiento social hasta el 2022”, preguntó por la moderadora del debate, Kristen Welker

“No, yo creo que el tiempo que yo digo es preciso y creo que ellos no están contando con los militares como yo lo estoy haciendo. Pero tenemos a nuestros generales listos, uno en particular, que es el jefe de logística. Y esto será una distribución muy fácil para él. Tan pronto tengamos la vacuna, y esperamos tener 100 millones de dosis, tan pronto la tengamos él está listo para distribuirla”, respondió el mandatario estadounidense.

Los dos candidatos dibujaron un panorama completamente diferente del reto que enfrenta el país por la pandemia al comienzo del segundo y último debate previo a las elecciones del 3 de noviembre, en Nashville (Tennessee).

Interpelado por la moderadora del debate, Kristen Welker, el presidente reconoció que no tiene “garantías” de que la vacuna vaya a distribuirse en ese plazo, pero enseguida insistió en que cree que llegará “antes de acabar el año”, a pesar de que muchos científicos apuntan más bien a 2021.

Consultado sobre cuál será la farmacéutica que lo conseguirá, Trump respondió: “Johnson&Johnson lo está haciendo muy bien, Moderna lo está haciendo muy bien, Pfizer lo está haciendo muy bien”, y citó también los ensayos clínicos que se están desarrollando en Europa.

Trump confiaba en poder anunciar una vacuna antes de las elecciones de noviembre, pero ya ha quedado claro que los ensayos clínicos que se desarrollan en su país no tendrán esa preparación lista para esa fecha.

Trump acusó a su rival de querer “cerrar el país”. “No nos podemos encerrar en un sótano como lo hizo Joe”, dijo en alusión a la discreta campaña de su rival, reducida a un puñado de eventos presenciales.

Biden solicitó a Trump que “le diga a las personas que están en peligro qué deberían hacer con ese peligro. Y él dice que no asume ninguna responsabilidad”

.Por su parte el mandatario le respondió diciendo “asumo mi responsabilidad. No es mi culpa que el virus haya venido acá, la culpa es de China. Y sabes qué, la culpa tampoco es de Joe, es culpa de China. Ellos no dejaron que se esparciera dentro de su país pero no evitaron que se esparciera por el mundo”.

Trump, y Biden, se señalaron mutuamente durante el debate de recibir dinero de gobiernos extranjeros, unas acusaciones que ambos negaron.

El candidato republicano aprovechó el último cara a cara frente a Biden para acusar a su rival demócrata de de recibir dinero de Rusia y de haber puesto a su hijo, Hunter Biden, en una compañía gasística ucraniana, además, dijo que facilitó negocios para sus hermanos en sitios como Irak.

“Joe consiguió 3,5 millones de dólares de Rusia y vinieron de (Vladímir) Putin porque fue muy amigable con el ex alcalde de Moscú y fue la esposa del alcalde de Moscú, y usted obtuvo 3,5 millones de dólares”, dijo el presidente.

Biden, que negó haber recibido “ni un centavo” de gobiernos extranjeros, respondió que los negocios de su hijo en Ucrania fueron “éticos”.

El cambio climático fue otro de los tópicos de relevancia durante el debate presidencial, en este sentido Biden señaló que “el calentamiento global es una prueba existencial para la humanidad, tenemos una obligación moral para enfrentarlo.Y nos han dicho la mayoría de los científicos más prestigiosos del mundo que no tenemos mucho tiempo. Pasaremos el punto de no retorno dentro de 8 a 10 años”.

El candidato demócrata acusó a Trump eliminar todas las regulaciones que se implementaron durante la gestión en la que Biden era vicepresidente.

“Vamos a invertir en 50 mil estaciones de carga en las autopistas para que así podamos ser dueños del mercado de autos eléctricos en el futuro. Mientras tanto, China lo está haciendo. Estaremos en una posición en la que renovaremos 4 millones de edificios y dos millones de hogares para que no malgasten energía y así ahorrar millones de barriles de petróleo y de esa forma crearemos muchos trabajos”, dijo Biden, a lo que Trump replicó diciendo que su plan es un desastre económico y que no conocen nada del problema climático.