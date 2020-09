Trump y Biden se enfrentan en debate presidencial que no deja ganadores

Trump tachó al comenzar el debate a Biden de «socialista» y «controlado» por la izquierda de su partido, y no tardó en llevar el debate al plano personal, al repetir su acusación -no demostrada- de que el hijo de su rival, Hunter, incurrió en «corrupción» al trabajar para una empresa gasística en Ucrania mientras su padre era vicepresidente.

