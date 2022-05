Últimas palabras de hondureña que salvó a su hijo antes de morir

CORTÉS, HONDURAS. Tania Yadira Espinoza López, de 35 años de edad, es una hondureña que murió buscando el sueño americano, luego de que la embarcación en que iba, junto a su hijo y otros compatriotas, sufrió un naufragio en Veracruz, México.

Ella era originaria de Quimistán, Santa Bárbara. Sus parientes relataron cuáles fueron las palabras de la joven y por qué decidió salir del país.

Amelia López, madre de Tania, pidió a la presidenta Xiomara Castro, que le ayudara con la repatriación del cuerpo de su hija. “Yo le dije hija no te vayas, pero por las deudas me dijo, mami yo me voy”, expresó.

Asimismo, indicó que su hija le mencionó que le pidiera a Dios para que llegaran con bien, pues también iba con su hijo. “Él está traumado, yo también quiero ir a traerlo a él”, añadió.

Doña Amelia también contó que el menor cuando habló con ella le dijo que él estaba con su mamá, pero de pronto miró que venía una ola y después de eso, la hondureña desapareció.

“Él solo dice, mi mamá se ahogó”, manifestó. En tanto, Camilo López, tío de la hondureña, precisó que las últimas palabras de ella antes de salir del país fueron: “No me importa ir a sufrir, pero voy a sacar adelante a mis hijos”.

Asimismo, externó que él fue quien la llevó a la Gran Central Metropolitana de Buses, pues de ahí salió hacia México. “Me dijo, yo me voy por las deudas, ya no aguanto tanto cobro, tengo que irme, yo sé que me va a ir bien”, le dijo Tania a su tío.

Fallecidos y sobrevivientes

Junto a Tania fallecieron también Osman Javier Perdomo López, Óscar Alexander Argueta, un menor de 3 años de edad y alguien más que aún no ha sido identificado.

Los sobrevivientes responden a los nombres de Wilmen Escoto, de 41 años, José Perdomo Barahona, de 16, Francisco Castañeda, de 39, y Mauricio Galdámez Espinoza, de 12.

El lunes ocurrió la tragedia en la que un grupo de 11 hondureños, que buscaban llegar a la frontera sur de Estados Unidos, naufragaron en las costas de Tonalá, municipio de Agua Dulce, estado de Veracruz, México.

Los migrantes buscaban alcanzar el sueño americano a través de una modalidad, que de acuerdo a vecinos del lugar, no es nueva. Coyotes ya la habían usado para el tráfico de personas, sin embargo rara vez ocurren tragedias como esta.

La embarcación salió de un caudaloso río que desemboca en el Golfo de México. Los testimonios de los sobrevivientes revelaron que el conductor de la lancha, también migrante, viajaba a alta velocidad y las fuertes olas del mar hicieron que volcara la embarcación.

