Un sismo de magnitud 7,4 azota en Guerrero, México

En declaraciones a Milenio TV, el gobernador de Guerrero , Héctor Astudillo, afirmó que el sismo se “sintió muy fuerte” y la gente está “bastante alarmada”. Pero indicó que por el momento no hay reportes “de gravedad” y pidió a la ciudadanía tener “cuidado” por las posibles réplicas . Asimismo, el Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina notificó que no se espera la generación de un tsunami en la zona costera.

