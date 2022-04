Una empresa de seguridad me empezó a amenazar

También recalcó que los procesos en el país “ dejan mucho que desear “, sin embargo, expresó que es necesario que el pueblo se vaya enterando. “En su momento yo me sentaré en una conferencia de prensa para ir explicando y exponiendo todo lo que he encontrado en el IHSS “, externó.

Sumado a eso la galena agregó: “Luego pasadas las semanas se realizó el proceso de adjudicación a una de las empresas. Esta empresa me escribió, me sigue escribiendo, diciéndome que yo soy la responsable, porque ellos no ganaron”.

“No tengo ni un mes de haber empezado y las amenazas empezaron desde el día uno de mi gestión. Una empresa de seguridad me empezó a escribir por WhatsApp haciéndome amenazas, mandándome mensajes, diciéndome que ellos debían ganar una licitación, pero hasta ese momento yo no sabía de qué proceso hablaban”, explicó.

