Uso de la criptomoneda ya fue aprobada para ZEDE en Roatán

Según un artículo de Diario La Prensa, “Prospera” Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), que se construirá en Roatán, Islas de la Bahía, ya aprobó el uso de las criptomonedas, también llamada moneda virtual o criptodivisa, es dinero digital.

Honduras Prospera LLC se encuentra registrada en Delaware, Estados Unidos, tiene como asesor a Shanker Singham distinguido como el “cerebro económico del Brexit” (salida de Reino Unido de la Unión Europea).

“Con el tiempo, los residentes de estas áreas tendrán más en común entre ellos (con los de Próspera) que con los países en los que están ubicados (Honduras), cada uno disparando individualmente como las sinapsis de un cerebro global, conectados entre sí por autopistas comerciales. Estos representan el futuro del planeta y el crecimiento económico que tanto necesita (…)”, plantea Singham en su charla Presentando GEN: Red neuronal económica global.

Según el sitio web de Prospera, permitirá a las empresas hondureñas y mundiales crear y hacer crecer emprendimientos en educación, salud, turismo, acuicultura y otras industrias – diversificando la economía de Roatán, desarrollando habilidades laborales, aumentando la inversión extranjera directa y creando oportunidades de crecimiento personal y profesional.

Singham, asesor del Gobierno inglés, es de la misma línea ideológica libertaria de Titus Gebel, quien propone la eliminación de impuestos y la supresión de los partidos políticos para constituir gobiernos corporativos para que sean los “proveedores de servicios gubernamentales”.

Gebel, autor del libro Free Private Cities: Making Governments Compete For You, es el presidente de Tipolis, compañía que ofrece consultoría y en cuyo equipo de expertos están Rodrigo Quercia, Patrik Schumacher y Oliver Porter, asesores de Próspera.

Porter es uno de los fundadores de Sandy Springs, Georgia, una ciudad que ofrece todos los servicios públicos mediante empresas privadas.

Es autor del libro Creating the New City of Sandy Springs: The 21st Century Paradigm: Private Industry y es asesor de las nuevas ciudades de Johns Creek, Milton, Chattahoochee Hill Country, Dunwoody y Dunwoody en Georgia.

“Mi participación actual, participación de alto nivel, está en la creación de lo que casi equivale a un nuevo país en América Latina”, dijo Porter en una entrevista en junio de 2019 con Reporter Newspapers de Atlanta al referirse a su papel en Próspera.

“Sería un Gobierno dentro de un Gobierno. Tendríamos nuestros propios impuestos, nuestras propias leyes … Eventualmente tendremos nuestro propio dinero, un dinero tipo blockchain, supongo… Y será de gestión privada”.

En abril de este año, efectivamente como lo había anunciado, Porter, quien es autoridad corporativa, firmó la “resolución que aprueba las criptomonedas calificadas para el pago” en Próspera sin la autorización (pues no la necesita) del Banco Central de Honduras (BCH).

Los residentes de esta ciudad laboratorio podrán usar Bitcoin, Ethereum, Dai, USDC o USDT o “aquella criptodivisa que haya sido emitida conforme a la normativa de Próspera Zede como moneda de curso legal (…)”.

Sin pasar por el Congreso Nacional (porque no lo necesitan), además de él, promulgaron y publicaron la ley (en un sitio desconocido por los hondureños: pzgps.hn), Tristan M. Monterroso (pastor en Roatán), Erick A. Brimen, CEO de NeWay Capital, LLC; Gabriel Delgado Ayau, Jeanette Doran, Duane McNab (Roatán), Deborah Mills.