Vacuna experimental en EEUU contra el COVID19 muestra resultados favorables

El Departamento de Salud y Ciencia de The Associated Press recibe apoyo del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes. La AP es la única responsable de todo el contenido.

El estudio con 30.000 personas será el más grande del mundo hasta la fecha en la búsqueda de una posible vacuna contra el COVID-19. Y la vacuna desarrollada por los NIH no es la única que se dispone a realizar pruebas de tal magnitud en Estados Unidos, pruebas que son fundamentales para detectar efectos secundarios inusuales. El gobierno planea estudios de tamaño similar para la vacuna de Oxford y una de Johnson & Johnson. Pfizer Inc planea su propio estudio por separado.

No hubo efectos secundarios graves. Pero más de la mitad de los participantes en el estudio reportaron reacciones parecidas a las provocadas por otras vacunas, como fatiga, dolor de cabeza, escalofríos, fiebre y dolor en el sitio de la inyección. En tres participantes que recibieron la dosis más alta, esas reacciones fueron más graves, por lo que no se busca proporcionar esa dosis.

Los voluntarios desarrollaron lo que se conoce como anticuerpos neutralizantes en el torrente sanguíneo —moléculas clave para bloquear las infecciones— en niveles comparables a los hallados en personas que sobrevivieron al COVID-19, reportó el equipo de investigación en la revista New England Journal of Medicine.

“No importa cómo lo veas, estas son buenas noticias”, dijo a The Associated Press el doctor Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infeccionas del país.

