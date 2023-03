Vecinos de la colonia la Era protestan por falta de agua

Los vecinos de la colonia La Era del Distrito Central se tomaron las calles en protesta porque no tienen agua potable desde hace más de un mes.

“Tenemos más de un mes sin agua, hemos estado comprando agua, no tenemos dinero para comprarla. Ellos son buenos para cobrarla, pero no la ponen”, dijo una de las residentes de la colonia.

Agregó que se compra un barril de agua a 35 lempiras, pero ante la cantidad de personas que viven en la casa se necesitan unos cinco barriles que equivale a unos 175 lempiras y no se puede estar comprando a diario.