Veeduría será innegociable en nuevas obras viales, reiteran hondureños en La Ceiba

“Hay proyectos que se construyen en otras ciudades y departamentos con fondos nacionales, especialmente en occidente, y no le han cargado tasas vehiculares a los municipios. No es soslayar el tema político pero sentimos que como el Partido Nacional perdió las elecciones (2017) en la región atlántica, no hay inversión para esta zona. Parece que les provocó un descontento especialmente al gobierno central”, concluyó.

“Esta debe ser una oportunidad para generar empleo a nivel local pues hay unas 20 empresas constructoras entre pequeñas y medianas en La Ceiba, aquí hay mano de obra calificada. También se deberá considerar a los propietarios de maquinaria pesada y distribuidores de materiales. Todos deberían ser subcontratados por el ejecutor. No sería justo que venga una empresa de otra ciudad y no se les integre en las obras”, concluyó.

“Este será un proyecto muy importante. Cada mañanas los conductores pierden hasta dos horas para poder entrar a la ciudad, también hay un gran congestionamiento en la mediodía y tardes. La ciudad no ha tenido crecimiento y durante muchos años no se han hecho grandes obras”, opinó Mario Vargas Carías, directivo del CICH radicado en Atlántida.

“Dicho convenio aún no ha sido elaborado ni suscrito, y no tenemos notificación de la alcaldía sobre avances en dicha gestión”, dijo una fuente oficial de INVEST-H.

“Las cosas se iniciaron de la forma incorrecta, el proyecto se presentó sin haberse socializado previamente. No todos los diputados de Atlántida (ocho) conocían el mismo. Luego de ser aprobado vienen a la ciudad y eso ya no es socialización, a lo que vinieron fue a informarnos como se desarrollará”, lamentó.

