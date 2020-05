Wuhan rebrote de COVID-19 luego de relajar medidas de aislamiento

La metrópolis de unos 11 millones de habitantes, puesta en cuarentena durante más de dos meses a finales de enero, se vio muy afectada por el virus Los últimos casos confirmados han sido clasificados en un inicio como asintomáticos, por lo que estas personas pueden transmitir el virus aunque no presenten síntomas clínicos, según informaciones de la cadena de televisión CNA. China, con 4 637 decesos a causa de la pandemia, no incluye los casos asintomáticos en el recuento total de casos confirmados, que se encuentra actualmente en 84 010, según fuentes oficiales.

